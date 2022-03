Découvrez les portraits de plus de 100 femmes de l'industrie... et candidatez pour nos prochains trophées

Nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et les grandes entreprises industrielles françaises communiquent sur leurs efforts en matière de parité, d'égalité femme-homme, de place des femmes dans les instances dirigeantes... Stellantis annonce par exemple ce 8 mars la création d'un réseau international réunissant 3 000 collaboratrices baptisé "Women of Stellantis", Veolia lance une série de podcasts sur des femmes engagées dans l'environnement, Sanofi met en lumière ses "Femmes de sciences" sur les réseaux sociaux... Les initiatives sont nombreuses. Mais il reste beaucoup de progrès à accomplir, pour réduire les inégalités de salaires, augmenter le nombre de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, faire grimper leur part dans les études scientifiques en général et dans les écoles d'ingénieurs en particulier...

A L'Usine Nouvelle, nous sommes résolument engagés dans ce combat depuis des années. En 2021 s'est tenue la dixième édition des Trophées des femmes de l'industrie. Ce rendez-vous annuel a permis de mettre en lumière des centaines de profils féminins inspirants, autant de "role models" pour les nouvelles générations, réunies dans un "Club des femmes de l'industrie" créé en 2021. Vous pouvez retrouver les portraits des nommées et lauréates ici ainsi que des profils de dirigeantes industrielles tout au long de l'année dans cette rubrique.

Ce 8 mars, L'Usine Nouvelle ouvre les candidatures pour la 11e édition du Trophée des femmes de l'industrie. Dix catégories permettront de mettre en lumière des femmes aux carrières exemplaires : Femme de R&D, de projets, de développement durable, de production, femme au début prometteur... Vous avez jusqu'au 6 mai 2022 pour postuler. Vous pouvez aussi jouer le rôle de marraine ou de parrain et déposer un dossier de candidature pour l'une de nos collègues talentueuses (avec son aval, évidemment). Les Trophées seront remis lors d'une cérémonie à Paris le 29 septembre 2022.