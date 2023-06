Découvrez les lauréats des Trophées de l’industrie durable 2023

La transition écologique et énergétique est devenue une priorité. Pour sauver nos conditions de vie sur la planète, plus aucune entreprise ne peut continuer comme avant. Les Trophées de l’industrie durable, qui mettent en avant des pratiques inspirantes, passionnent de plus en plus les industriels à la recherche de solutions pour décarboner leur activité, éco-concevoir leurs produits, entrer dans le monde de l’économie circulaire… La quatrième édition de ces trophées est sans conteste un très bon cru. Présentation des lauréats.