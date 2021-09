Découvrez les 80 entreprises de l'aéronautique qui affichent les meilleures performances financières

Le Covid-19 a déboulé dans l’aéronautique comme un chien dans un jeu de quilles, mettant à mal l’ordre établi. C’est ce qui ressort de la première édition du classement des acteurs mondiaux de l’aéronautique, établi par AlixPartners en exclusivité pour L’Usine Nouvelle, qui relève les performances financières des industriels les plus importants dans le civil et la défense. Il faut dire que la pandémie a laminé le secteur civil : son chiffre d’affaires est passé de 341 milliards de dollars en 2019 à 222 milliards en 2020. Alors que les bénéfices atteignaient 45 milliards de dollars en 2018, le secteur a accumulé des pertes de 18,4 milliards de dollars en 2020. En fin de tableau, les derniers de ce top 80 ont pour nom Boeing – touché qui plus est par la crise du 737 MAX –, Embraer, Rolls-Royce et Bombardier. Parmi les premiers, l’américain Heico, le turc Aselsan et l’indien Bharat Electronics témoignent du dynamisme d’acteurs bien moins connus…