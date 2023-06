Découvrez les 124 entreprises françaises qui exposeront leurs produits Made in France à l'Elysée les 1er et 2 juillet

Pour la troisième fois, le Palais de l'Elysée se transformera en sorte de grande foire du Made in France les 1er et 2 juillet. 124 produits fabriqués en France seront exposés dans les salons, les jardins et la salle des fêtes du Palais. L'occasion de mettre en lumière les savoir-faire artisanaux et industriels de tous les départements de l'Hexagone, de Corse et des outres-mers.

2 452 dossiers avaient été soumis au comité de sélection pour bénéficier de ce coup de projecteur. Un jury présidé par l'animatrice de télévision Sophie Davant a sélectionné les 124 objets qui seront exposés à l'Elysée. Le grand public pourra s'inscrire gratuitement pour visiter le palais et découvrir toute la diversité de la production française. Cette année, sont notamment annoncés des objets de mobilité en tous genres (tracteur, kayak, vélos-cargo... ), à boire et à manger, de quoi se vêtir, meubler et décorer sa maison...

Auvergne Rhône-Alpes

Ain : Guillet - Le Trépan, matériel BTP

Moissonnier : Commode Rocaille

Allier : Le Tavaillon de l’Allier - Tuiles de bois en châtaignier

Ardèche : Chamatex - Sneakers avec une semelle imprimée en 3D

Cantal : Maison Piganiol - Parapluie de berger

Drôme : Lafuma Mobilier - Table et chaise

Isère : Établissements Richard Pontvert – Paraboot : bottine prestige grand cambre de la Garde républicaine

Verkor : Cellule pour batteries électriques lithium-ion

Loire : Stephanix - Table de radiologie numérique

Indispensac - Sac en tissage jacquard, recyclé et recyclable

Easy Design Technology - Vélo cargo français

Haute-Loire : Hexadrone : Drone Tundra 2

Puy-de-Dôme : MS : Solution de recyclage BTP

Rhône : Noraker - Substitut osseux en poudre/pâte

Jouffre - Canapé Polar Bear

Savoie - Alpina Savoie - Crozets Alpina Savoie

Haute-Savoie : PGM Précision - Fusil à répétition manuelle

Bourgogne Franche-Comté

Côte-d'Or : Abeye - Lexilens, lunette d’aide à la lecture pour dyslexiques

Doubs : Archeon - Respirateur compact

Jura : Imagram - Limonade artisanale

Nièvre : Parqueterie du Beau Soleil - Panneaux de parquet Versailles

Haute-Saône : Gaussin - Tracteur ATM-H2

Saône-et-Loire : Manufacture de Digoin Grès & Poteries - Pot à vinaigre

Yonne : La Belle Province - Escalier hélicoïdal

Territoire de Belfort : MS Innov - Robot collaboratif Morfose

Bretagne

Côtes d’Armor : Cristalens Industrie - Lentilles intra-occulaires Artis Symbiose

Finistère : Conserverie Jean -François Furic : Sardines à l'huile d'olive Bio

Matériel agricole Rolland : Robot Rollforce Eco-Epandage

Ille-et-Vilaine : Maison Tirot - Le Saint Germain, voilier-jouet en bois navigable

Plasmor - Kayak de mer

Morbihan : Tahe Outdoor - Planche de Surf Comet 7.2

Corse

Corse-du-Sud : AGRID - Pilotage intelligent de chauffage/climatisation

Haute-Corse : Brasserie Pietra - Bière Pietra

Centre-Val de Loire

Cher : Paragon ID - Etiquette bagage connectée

Eure-et-Loir : Solen - ECOCONTROL - Système de gestion et facturation des déchets des centres commerciaux

Indre : Coliege Metalco Emballages - Capsule de surbouchage

Balsan - Moquette en tuft

Indre-et-Loire : CYFAC International - Vélo Tandem Duo Carbone sur-mesure

Loir-et-Cher : Groupe Goyer - Isolant façade

Loiret : Gyrolift - Le Gyrolift - solution de mobilité inclusive

Grand-Est

Ardennes : Invicta Group - Poêle à bois Brio sur banc

Aube : Damavan Imaging - Caméra Compton Temporal, imagerie 2D/3D pour radioprotection

Marne : Verallia France - Bouteilles en verre, les grands contenants Champenois

Haute-Marne : Société Martinelli - Cuisine équipée de fabrication ARTe

Meurthe-et-Moselle : Hydro Power Plant : Turbines hydroélectriques et vis hydrodynamiques

Meuse - Kramer Grifesanit : Robinetteries et céramique sanitaire

Moselle - Bianchi : Horloge Unis Paxis

Bas-Rhin : Fehr Groupe : Précoffré® TH Green - mur de façade bas carbone

Haut-Rhin : Tronox France : CristalACTiV™ - nanomatériaux à base de titane

Vosges : De Buyer Industries - Poêle ronde en acier

Le Drap Français - Parure de linge de lit en lin français

Hauts-de-France

Aisne : Le Creuset - Cocotte Ronde Azur en fonte émaillée

Nord : Lemahieu - T-shirt recyclé gaufré

Oise - TchaoMegot - Isolant et sa borne de collecte "City"

Pas-de-Calais : Arc France - Verres pour la dégustation des champagnes et vins effervescents

Somme : Laboratoire Unither - Sérum physiologique

Stanley Black & Decker Manufacturing - Servante 8 tiroirs

Ile-de-France

Paris : K-Ryole - Porte-palettes K-Ryole

Seine-et-Marne : Société Bruno Delgrange - Selle d'équitation

Yvelines : Henri Selmer - Saxophone ténor Suprême

Essonne : Cosmyx - Micro-usine d’imprimante 3D

Hauts-de-Seine : France Vitrail International - Dôme en vitrail

Seine-Saint-Denis : Air Dépoussiéré Stérile Laminaire - FLOW' R PURE, dispositif de filtration et de stérilisation anti-germes et virus

Val-de-Marne : Calyxia : NaturaCaps, solutions de micro-encapsulation

Water Connect : Fontaine Universelle Mât Source

Val-d'Oise : Serimax Holdings : SATURNAX 01, robot de soudage

Nouvelle-Aquitaine

Charente : Domaine Château de Fontpinot - Cognac Frapin

L'atelier Charentaises - Charentaises

Charente-Maritime : Skydrone Innovation - Drone

Corrèze : Chéri Bibi - Chapellerie artisanale

Gerson - Sucettes au lait frais

Creuse : Electrolux Professionnel - Batteur mélangeur

Dordogne : La Bonneterie du Périgord - Bonnet textile

Gironde : Inheart : inHEART Models - jumeau numérique du cœur

Landes - Atelier Nectoux - Comptoir en étain

Lot-et-Garonne - Erplast - Voilier Onefly

Maitre Prunille - Pruneaux d'Agen dénoyautés

Pyrénées-Atlantiques : Tissage Moutet - Nappe

Deux-Sèvres : Confection des Deux-Sèvres - Veste kidur

Vienne : Duvivier Canapés - Fauteuil repose-pieds

Haute-Vienne : Porcelaines Coquet - Contenant en porcelaine

Normandie

Calvados - Guy Degrenne Distribution - Couverts

Filt 1860 - Filet à Provision

Eure : Cofel Industries - Matelas Aérolithe

Manche : La Maison du Biscuit - Assortiment de biscuits

Orne : Kiplay - Gilet thérapeutique

Echelles Riffaud - Echelle pivotante camion pompier

Seine-Maritime : Verreries Waltersperger - Flacon géant Guerlain Shalimar

Occitanie

Ariège : Aux Ateliers de la liberté - Biscuiterie l'Oie Gourmande

Aude : Plastimage : Le 6 du Nord, jeu de société

Aveyron : Actia Telecom - Solution de vidéo protection pour trains

Gard : Tillandsia - Plantes

MAG : La Botte Camarguaise

Haute-Garonne : Naio-Technologies - Oz, robot assistant polyvalent destiné aux maraîchers

Gers : Jnov Tech : Robot de manutention

Hérault : Dedienne Santé : Prothèse totale de hanche SYMBOL

Lot : France Noyer - Feuilles de placages noyer

Lozère : Boucharenc - Chaussures orthopédiques sur moulages

Hautes-Pyrénées : Knauf Insulation Lannemezan - Laine isolante

Pyrénées-Orientales : Maillot Français - Maillot de sport

Tarn : Atelier Missègle - Chaussettes ultra-solides

Tarn-et-Garonne : Cellulopack - Barquette alimentaire 100% compostable et biodégradable

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence : Electravia - Hélices pour aéronef

Hautes-Alpes : Moulin Céard - Le pain

Earthwake Entreprise : Valorisation des déchets plastiques

Alpes-Maritimes : Select Junior Décolletage - Poignées de porte

Bouches-du-Rhône : M.C.C. - Kit de Rétrofit pour les voitures anciennes

Var : Marine Tech - Système de production d'eau potable à partir d'eau de mer

Vaucluse : Conserves Guintrand - Petit épeautre en bocal

Pays de la Loire

Loire-Atlantique : SITIA, Société d'innovations technologiques industrielles avancées - Robot Viticulteur

Maine-et-Loire : Humeau Beaupréau - Sandale Méduse «SUNMIF»

Mayenne : Toiles De Mayenne - Coussin «Gally Phtalo»

Sarthe - Drouault - L’oreiller «Nuit de rêve à la Française»

Manikheir - Gant nitrile dispositif médical

Vendée : Doviris - Serre «Mirabeau»

Outre-Mer

Guadeloupe : Gaston - Broderie de Vieux-Fort

Martinique : Alizé Prothèse Dentaire - Prothèses dentaires fixes ou mobiles

Guyane : Lagwiyann - Pâtes bio

La Réunion : Green Skin - Paroi végétale connectée Greenskin

Mayotte : C.B.T.M - Brique de Terre Compressée Mahoraise

Polynésie française : Temanus - Horlogerie Polynésienne

Nouvelle Calédonie : Serei No Nengone - Essence résinoïde de santal

SOPAC - Cristal Blue, la Crevette Bleue de Nouvelle-Calédonie

Saint-Pierre et Miquelon : Distillerie de Saint Pierre et Miquelon - Whisky Henri's Legacy Pure Malt