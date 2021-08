Découvrez le candidat surprise à la reprise de Hella, en plus des français Faurecia et Plastic Omnium

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © WOLFGANG RATTAY Deux groupes français, Faurecia et Plastic Omnium, ainsi qu'un invité surprise, ont soumis des offres pour acquérir l'équipementier automobile allemand, a-t-on appris auprès d'une source au fait des discussions. /Photo d'archives/REUTERS/Wolfgang Rattay

Ils sont finalement trois candidats à la reprise de l'équipementier allemand Hella. En plus des français Faurecia et Plastic Omnium, le groupe allemand Mahle s'est invité au dernier moment, en déposant une offre le 10 août au soir. Ce groupe basé à Stuttgart est spécialiste des pièces pour moteurs et systèmes de soupape et de gestion de l'air.

Les trois offres se situeraient toutes autour de 60 euros par action, ce qui valoriserait Hella autour de 6,5 milliards d'euros. Les trois candidats devraient massivement s'endetter pour s'offrir l'équipementier, propriété de la famille Hueck à hauteur de 60%. Celle-ci devrait trancher dans les prochains jours, selon la presse allemande.

Avec Reuters (Madeline Chambers, version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)