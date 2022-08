Découvrez la voiture volante de Francky Zapata en action

Un siège baquet, 10 turboréacteurs… Et c’est tout. Voici « la mobilité du futur », selon Francky Zapata, présentée le 4 août. Cet aéronef à décollage et atterrissage vertical, baptisé JetRacer, devrait afficher « une vitesse maximale et une manœuvrabilité élevée », selon la fiche technique émise sur le site de Zapata. « Au prix d’une autonomie relativement faible », est-il cependant indiqué. Suffisamment pour traverser la Manche ?

Difficile à dire pour l’instant. Seules quelques rares caractéristiques ont été dévoilées: 3 000 mètres d’altitude de vol, 250 km/heure et 200 kilos d’emport maximum. Le tout, porté par « un châssis léger et modulaire, permettant de répondre à des besoins multiples aussi bien civils que militaires (ce qui n'a pas échappé à la Direction générale de l'armement qui collabore déjà avec Francky Zapata) ainsi que d’être piloté à distance », indique la marque.

25 chanceux tirés au sort

Si le pilotage d’une telle voiture volante peut paraître risqué, voire dangereux, rassurez-vous. « Tous les systèmes critiques sont architecturés de façon à fournir un niveau de redondance et de sécurité extrêmement élevé », affirme la marque. Qui précise même, dans sa fiche technique, pouvoir encaisser la « perte de 2 réacteurs possible sans conséquence sur le vol ».

Pas encore disponible à la vente, rares seront les chanceux qui pourront s’essayer à faire des pirouettes sur cet engin volant probablement bruyant. Un tirage au sort a été ouvert afin de sélectionner les 100 personnes qui pourront… participer aux tests de sélection (prévus aux Etats-Unis, et pas en France). Dont 25 seulement pourront essayer la bête.

Des chiffres qui semblent indiquer que, malgré la présence d’une assistance au pilotage, une telle expérience n’est pas adaptée à tous. Certainement pas aux défenseurs de l’environnement, qui seront certainement nombreux à s’étouffer en apprenant la création d’un tel engin en pleine crise climatique. Et encore davantage, probablement, à la vue de sa consommation de carburant.

Découvrez l'engin en vidéo :