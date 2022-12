TotalEnergies et Eni ont découvert du gaz au large de Chypre

Un consortium composé des groupes énergétiques français TotalEnergies et italien Eni a découvert de nouvelles ressources de gaz naturel au large de Chypre. Selon les premières estimations, deux à trois mille milliards de pieds cubes (soit 56,63 à 84,95 milliards de mètres cubes) ont été repérés dans le puits Zeus 1 situé dans une zone offshore connue sous le nom de bloc 6, ont déclaré mercredi 21 décembre 2022 les deux sociétés et le ministère de l'Énergie chypriote. Il s'agit de la troisième découverte consécutive dans le bloc 6 et, selon un communiqué d’Eni, elle «confirme les perspectives prometteuses pour la zone et son développement».

De très importantes réserves de gaz naturel ont été découvertes au cours de la dernière décennie en Méditerranée orientale, alors que l'Union européenne cherche de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En août 2022, le consortium a fait état d'une découverte dans le puits Cronos-1 du bloc 6, et de quantités trouvées dans Calypso-1 en 2018.

Le programme d’exploration chypriote ne fait pas l’unanimité

Chypre, qui a octroyé des licences pour plusieurs blocs bordant sa côte sud, a fait sa première découverte de gaz naturel en 2011, mais les quantités n'ont pas encore été mises à jour. Son programme d'exploration est vivement contesté par la Turquie, qui a envahi le tiers nord de Chypre en 1974 après un bref coup d'Etat grec. Depuis, l'île est dirigée par une administration chypriote grecque, dans le sud, qu'Ankara ne reconnaît pas. Elle invoque des chevauchements de compétences, soit sur son propre plateau continental, soit dans les eaux d'un Etat chypriote turc dissident dans le nord de l'île et reconnu par la Turquie. Le gouvernement chypriote grec de Chypre, reconnu internationalement, rejette ces revendications.

Avec Reuters (Reportage Michele Kambas à Nicosie et Federico Maccioni à Milan ; Version française Kate Entringer)