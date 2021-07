Déconfinement : le grand rebond des chèques et cartes cadeaux

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

À l’heure de la réouverture des magasins et des soldes d’été, il est temps d’utiliser ces titres de paiement pour faire vos achats ! Voyons dans cet article leurs avantages et la raison de leur succès.

Pourquoi privilégie-t-on la carte cadeau ?

Si les Français privilégient ce support, c’est avant tout pour des raisons pratiques. En effet, avec une carte cadeau multi-enseignes, il est possible de faire ses achats dans de nombreuses boutiques sans changer de support. C'est le cas notamment des cartes cadeaux UpCadhoc, un titre dématérialisé utilisable dans un réseau qui compte plus de 280 partenaires et 25 000 points de vente.

Mais ce que les utilisateurs apprécient surtout, c’est de pouvoir consulter des informations importantes depuis un espace personnel. Certaines cartes dématérialisées proposent même de gérer facilement son compte via une application pour smartphone. Vous pouvez notamment suivre votre solde, vérifier la date de validité de votre solution de paiement et trouver rapidement un point de vente près de chez vous. Autre point positif, en cas de perte ou de vol, il est possible de faire opposition à votre carte et d’en éditer une autre, ce qui n’était pas possible avec les chèques cadeaux.

La possibilité de maitriser son solde, un des avantages du titre cadeau !

Avec une carte cadeau, vous pouvez décider du montant à dépenser lors de votre achat et payer les commerçants au centime près ! Une révolution par rapport aux chèques, car peu acceptaient de rendre la monnaie si le montant du titre de paiement dépassait la somme demandée.

Par conséquent, si le prix de votre achat est inférieur au montant disponible sur votre support, il vous restera un solde que vous pourrez utiliser ultérieurement, en le couplant à un autre moyen de paiement ou un autre titre cadeau. À l’inverse, si le montant de la transaction est supérieur au montant disponible sur la carte, il est possible de payer la somme restante à l’aide d’espèces ou de votre carte bleue.

Quelques chiffres pour illustrer leur progression

Saviez-vous qu’en moyenne, un chèque cadeau sur deux n’était pas utilisé ? En effet, avec la généralisation du paiement par internet, les Français ont de moins en moins recouru à cet avantage social. Néanmoins, il est tout de même perçu par 12 millions de salariés chaque année, et a fait l’objet récemment de coups de pouce de la part du gouvernement (doublement du plafond d’exonération pour les entreprises et ajournement de sa date limite d’utilisation).

Les cartes cadeaux dématérialisées multi-enseignes quant à elles connaissent un franc succès et se sont imposées comme un des modes de paiement les plus utilisés. D’ailleurs, selon une source de France Inter en 2020*, les utilisateurs de ces supports ont dépensé en moyenne 20 % de plus que le montant attribué sur leurs cartes, ce qui est un élément à prendre en considération, notamment pour les enseignes.

Malgré la crise sanitaire, de nombreux titres de paiement alternatifs ont le vent en poupe, en particulier la e-carte cadeau multi-enseignes, car pratique et simple d’utilisation. Le déconfinement et les soldes sont une occasion parfaite pour l’utiliser ou pour la proposer à vos employés. Qu’attendez-vous pour vous les procurer ?

*https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/histoires-economiques-21-decembre-2020

Contenu proposé par UP