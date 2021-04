[Déconfinement] La détection du CO2, nouvelle arme pour combattre le Covid-19

Les détecteurs de CO2 pourraient aider à combattre la propagation du Covid-19. De plus en plus d’études prouvent l’importance de la transmission du virus par les aérosols. Ces gouttelettes microscopiques sont dégagées par le corps humain, sans même éternuer et restent en suspension dans l’air en contenant potentiellement le Covid-19. Or, le taux de CO2 contenu dans une pièce est un indicateur du niveau d’air exhalé par les personnes et donc du risque de contamination aérienne. «Plus le taux de CO2 est élevé, plus le lieu est confiné et plus, potentiellement, la charge virale présente dans l'air est importante», indique Projet CO2, un collectif de travail rassemblant des enseignants-chercheurs spécialisés sur le lien entre le CO2 et la transmission du Covid-19.