Décollage vertical du Boeing 777X, un Airbus A350 filmé à 360°... Le meilleur du salon de Dubai en vidéo

© Emirates Le salon aéronautique de Dubai est aussi un show aérien.

408 commandes d'avions côté Airbus (dont le premier client de la version cargo de l'A350), 80 pour Boeing. On pourrait résumer le salon aéronautique de Dubai, qui s'est tenu du 15 au 18 novembre, à ce bilan comptable. Mais on ne fait pas que signer des contrats dans ce type d'événement : c'est aussi une démonstration de force.

Un show aérien permet aux fabricants d'exhiber leurs productions. Le Rafale de Dassault était évidemment de la partie (alors qu'en coulisses, un possible contrat de vente avec les Emirats arabes unis est discuté), tout comme l'avion de combat indien Tejas LCA et le russe Checkmate, dévoilé en juillet. Airbus a fait parader son A350, et Boeing son 777X (avec un décollage vertical impressionnant). Les compagnies aériennes du Golfe ont aussi déployé leurs couleurs dans le ciel dubaïote. Notre sélection des temps forts du salon en vidéo.

A bord de l'Airbus A350 en vidéo

Le décollage quasi vertical du Boeing 777X

Les parades d'Etihad et Emirates

Le Rafale de Dassault et son rival indien

En bonus : le show lumineux d'Airbus sur la plus haute tour de Dubai, la Burj Khalifa