Décollage réussi pour Artémis, mascottes des JO et nouvelle Toyota Prius... Les cinq images de la semaine

La fusée de la mission Artémis en route vers la Lune

Cinquante ans après la dernière mission lunaire Apollo, la conquête de la Lune est relancée. Initialement prévu en août dernier, mais reporté à plusieurs reprises en raison de divers problèmes techniques, le décollage de la méga-fusée de la Nasa, SLS, a enfin pu avoir lieu dans la nuit du mercredi 16 novembre. Ce périple spatial de plus de deux millions de kilomètres, censé durer 25 jours, est destiné à tester les capacités du lanceur et de la capsule Orion qui transportera des cosmonautes lors des prochaines phases de la mission Artémis.

Les peluches des mascottes des JO 2024 fabriquées en Chine

Phryges, les deux mascottes des JO 2024 de Paris en forme de bonnets phrygiens, n'ont pas fini de faire parler d'elles. Après que les internautes ont souligné leur ressemblance avec des clitoris, le gouvernement a été amené à s'expliquer sur le fait que la quasi-totalité des peluches prévues provienne de Chine. «Fabriquer deux millions de peluches en quelques mois [...] on ne sait pas faire, a reconnu son porte-parole Olivier Véran sur France 2. C'est un problème structurel lié au fait que la France a perdu ses usines pendant des années.» Une partie d'entre elles seront néanmoins fabriquées par l'entreprise Doudou et Compagnie, sur son site de Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).

Toyota dévoile la nouvelle version de son emblématique Prius

Le constructeur japonais Toyota a dévoilé le 16 novembre la cinquième génération de sa célèbre Prius, vendue à plus de quatre millions d'exemplaires depuis sa première commercialisation en 1997. Plus puissant et plus sportif, le nouveau modèle devrait être disponible en Europe à partir du printemps 2023, mais uniquement en hybride rechargeable. Pionnier de cette technologie, Toyota ne s'est mis que très récemment au tout-électrique.

La viande artificielle franchit une étape majeure aux Etats-Unis

La start-up américaine Upside Foods, qui cultive des cellules animales pour produire de la viande sans abattre d'animaux, a reçu mercredi 16 novembre le feu vert de l'agence en charge de la sécurité alimentaire aux Etats-Unis (FDA) concernant ses méthodes de fabrication. Une première étape dans la (très) longue course à la commercialisation dans laquelle s'est engagée l'entreprise. Plus écologique que la viande naturelle, la viande cultivée reste encore très coûteuse et complexe à produire.

Un nouveau drone de livraison pour Amazon

Amazon Prime Air vient de présenter le design de son nouveau drone de livraison, baptisé MK30. Plus petit et plus léger que son prédécesseur, le MK-27-2, il devrait entrer en service à partir de 2027. Capable de voler par pluie faible, l'engin possèdera par ailleurs une autonomie plus importante, une tolérance accrue aux températures et de nouvelles fonctionnalités de sécurité.