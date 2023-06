Décollage imminent pour Euclid, le satellite européen à la recherche de l’énergie noire

L’Agence spatiale européenne (ESA) prévoit d'envoyer le satellite Euclid dans l’espace samedi 1er juillet à 17h11, depuis Cap Canaveral, en Floride. Le télescope veut cartographier plus précisément des milliards de galaxies et percer les secrets de la matière et de l’énergie noires, qui composeraient 95% de l’Univers.