Décollage critique pour les avions électriques français

Sur la vaste table, quelques outils, règles et autres instruments de mesure. Un opérateur vérifie l’agencement des équipements qui constitueront le système de pilotage de l’avion. Entre ses mains, l’esquisse d’un futur aéronef électrique. L’odeur omniprésente l’indique, c’est le bois qui a été choisi comme matériau principal. « Il est plus léger que le métal et le composite et permet tout autant de respecter les critères de sécurité », soutient David Gallezot, le président et directeur technique d’Avions Mauboussin.