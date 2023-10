DECIP : L’expertise et la réactivité au service de la performance

Elle travaille aujourd’hui avec 4 constructeurs dont HP, One Click Metal, Lumex et Sinterit pour l’impression 3D. Grâce à son expertise technique, la société accompagne les PME dans l’amélioration de leur productivité. « Nous proposons à nos partenaires des solutions alternatives qui vont permettre de réduire leur Time to Market c’est à dire le temps entre la conception du produit et sa mise en vente et de diminuer les coûts » précise Amaury Cochetel, le responsable 3D.

Decip a ainsi sélectionné des constructeurs et des machines de fabrication additive qui permettent entre autres aux entreprises de produire en série. Elle distribue, depuis 2021 en exclusivité en France, l’imprimante métal nouvelle génération Mprint+ de One Click Metal. « Cette machine de fusion laser sur lit de poudre, livrée clé en main est facile d’utilisation, économique et sécurisée. »

« Stay Strong and Be Positive » (Reste fort et soit positif !)

C’est la signature d’Hervé Favre, le dirigeant de Decip. Pour y parvenir, la société investit dans la formation de ses salariés et favorise une ambiance conviviale. Cette approche bienveillante est 100 % gagnante : le turn-over est très faible ce qui lui garantit une excellente connaissance des besoins sur les différents territoires et domaines couverts. L’entreprise mise également sur sa réactivité. Avec un parc de quelques 2 000 machines installées, elle est en mesure d’intervenir sur n’importe quel secteur géographique pour un dépannage en moins de 24 heures afin d’éviter « de casser les différentes chaînes de production ».

favre@decip.fr

www.decip.fr

