Déchets plastique : l’AEPW a déjà collecté 33 000 tonnes

50 projets dans 30 pays d’un montant de 50 000 dollars à 20 millions, 33 000 tonnes de déchets plastique collectés et 28 000 tonnes recyclées : ces quelques chiffres résument l’action de l’Alliance pour éliminer les déchets plastique (Alliance to End Plastic Waste, AEPW). Philippe Montagné, directeur des projets pour la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), a dressé un premier bilan positif de l’initiative lancée en 2019 par des groupes de pétrochimie, des biens de consommation, de l’emballage et du recyclage.

