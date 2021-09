Décarbonation, petites lignes ferroviaires, énergie… Ces chantiers que Jean-Baptiste Djebbari cherche à faire avancer au ministère des Transports

En matière d’énergies propres, le ministre des Transports est formel. Il n'y aura pas de tout pour tout le monde. Il faut donc répartir les ressources selon les modes de transport pour faire face à la forte hausse de la demande qui se profile. "La consommation en énergie électrique dans les transports va quadrupler d’ici à 2035, en passant de 10 térawattheure à 40 TWh, et sera multipliée par 18 en 2050", a rappelé Jean-Baptiste Djebbari devant quelques journalistes, jeudi 23 septembre. Il faut donc réserver les bornes électriques aux véhicules légers [automobiles, utilitaires, Ndlr] et l’hydrogène vert doit être destiné en priorité aux transports terrestres lourds [les trains, camions, autobus et autocars, Ndlr]. Quant aux biocarburants, ils doivent être fléchés prioritairement vers l’aviation." Car l'avion à hydrogène n'est ni pour demain, ni pour après-demain… Il a rappelé que le gouvernement avait débloqué 1,6 milliard d’euros dans le plan de soutien au secteur aéronautique pour les avions décarbonés et que 1 milliard d'euros auront été versés au 1er octobre.