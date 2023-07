Décarbonation : Le CNRS et l’IFPEN copilotent un programme de recherche pour l’État

Le CNRS et l'IFPEN vont piloter, pour le compte de l'État, le programme et équipement prioritaire de recherche « Soutenir l'innovation pour développer de nouveaux procédés industriels largement décarbonés » (PEPR Spleen). Ce programme, opéré par l'Agence nationale de la recherche (ANR) vient d'être lancé en juin dernier pour une durée de six ans et demi. Il sera financé à hauteur de 70 M€ dans le cadre de France 2030.