Décarbonation et économie circulaire : PlasticsEurope veut “repenser les plastiques”

L’industrie de la production et de la transformation des plastiques n’évolue pas suffisamment rapidement, face aux enjeux de la décarbonation et de l’économie circulaire, pour atteindre les objectifs de la Circular plastic Alliance, qui vise à augmenter l'utilisation de matière recyclée dans tous les produits en plastique jusqu’à 10 millions de tonnes d’ici à 2025, du Green Deal européens et de l’Accord de Paris. C’est une des conclusions du rapport « Repenser les plastiques : scénarios pour une économie européenne des plastiques circulaire et neutre en carbone », rendu public ce lundi 4 avril. Le document a été commandité par l’association PlasticsEurope au cabinet Systemiq qui avait, suivant la même méthodologie, publié l’étude sur la pollution plastique “Breaking the plastic wave” en 2020.

