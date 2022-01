Décarbonation: Des verrous à faire sauter pour recycler le CO2

Face à l’impératif de décarbonation de leur activité, les industriels de la chimie étudient la possibilité de valoriser les émissions de CO 2 en composés chimiques. Mais pour y parvenir, il sera nécessaire de développer de nouveaux catalyseurs et de nouveaux procédés. Reste que la facture énergétique s’annonce salée, tant le CO 2 est une molécule stable et difficile à activer.