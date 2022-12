Décarbonation des matériaux de construction, percée pour une techno de Soitec... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Des briques et des tuiles plus écologiques

Pour réduire leurs émissions de CO2 de 80% entre 2015 et 2050, les fabricants français de tuiles et de briques travaillent sur la modification de leur process et de leurs approvisionnements en énergie. Confrontés à la forte hausse des prix du gaz, ils testent différentes alternatives, telles que la biomasse, le méthane issu des déchets ménagers ou l'hydrogène. La sobriété énergétique est également au menu des industriels du caoutchouc, qui prévoient pour cela d'optimiser leurs machines et la gestion de leurs bâtiments.

Début de reprise pour le marché automobile français

Au cours du mois de novembre 2022, 133 961 voitures neuves particulières ont été vendues en France, soit 9,8% de plus qu'en novembre 2021. Une preuve que la pénurie de semi-conducteurs et les conséquences du Covid-19 commencent (lentement) à s'atténuer. Dans ce marché très contrasté, les américains Ford et Tesla ont plus que doublé leurs ventes sur un an, quand Stellantis et Renault peinent encore à renouer avec la croissance.

La Commission européenne séduite par Vega C

Arianespace a annoncé le 29 novembre avoir signé un contrat avec la Commission européenne portant sur l’achat de cinq lancements à partir de la fusée Vega C. Grâce à ces nouvelles missions, Avio, son maître d’œuvre industriel italien, dispose de 13 lanceurs Vega C en carnet de commandes. Une première bonne nouvelle commerciale pour la filiale d'ArianeGroup après l’annonce du retard du vol inaugural d’Ariane 6 et de l’arrêt de l’activité Soyouz depuis la Guyane.

Un partenariat entre Soitec et STMicroelectronics

STMicroelectronics et Soitec veulent collaborer dans la filière de carbure de silicium, un matériau semi-conducteur clé pour l’électrification de l’automobile et de l’industrie. Le fabricant franco-italien de puces va travailler pendant 18 mois à la qualification de la technologie SmartSiC de substrats en carbure de silicium de son voisin isérois et prévoit de l’adopter pour ses composants si les résultats sont concluants.

Le japonais Toray investit 100 millions d'euros dans les Pyrénées-Atlantiques

Le géant japonais Toray va investir 100 millions d’euros pour construire une sixième ligne de production de fibres de carbone sur son site d’Abidos (Pyrénées-Atlantiques). Le démarrage en 2025, avec une cinquantaine d’emplois à la clé, doit accompagner la croissance de la demande européenne, en particulier pour la transition énergétique, le nucléaire, l’automobile et l’aérospatial.

Doudou et Compagnie augmente ses capacités pour les mascottes des JO 2024

Doudou et Compagnie a inauguré le 29 novembre, à La Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), une usine d’une surface de 3 500 m². Ce nouveau site permettra notamment à l'entreprise de fabriquer en France la moitié de ses peluches Phryges, mascottes officielles des JO de Paris 2024, l'autre moitié étant produite en Asie.

Verallia relance un four à Châlon-sur-Saône

Alors que les prix de l’énergie s’envolent et que la tendance est à la réduction de la production, le spécialiste des emballages en verre Verallia a relancé le 30 novembre l’un de ses fours sur le site de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), à l’arrêt pour maintenance depuis le 24 octobre 2022. Pour l’alimenter en gaz et en électricité, le groupe profite d’un tarif négocié depuis plusieurs années.