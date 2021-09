Débuts prudents en Europe, l'emploi US en ligne de mire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Toby Melville Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse en début de séance jeudi. À Paris, le CAC 40 gagne 0,2% à 6.772,38 points vers 07h50 GMT alors qu'à Francfort, le Dax avance de 0,22%. /Photo d'archives/REUTERS/Toby Melville

A Londres, le FTSE 100 est pratiquement inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,14%, le FTSEurofirst 300 de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,24%.

Ce dernier a frôlé mercredi son record du 13 août après les résultats solides des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe même s'il a ensuite réduit ses gains.

Si l'optimisme sur la reprise économique en Europe reste bien présent, les investisseurs attendent surtout désormais le rapport mensuel du département du Travail américain, qui permettra vendredi d'en savoir plus sur l'évolution de l'emploi aux Etats-Unis après les signes de ralentissement apparus dans l'enquête ADP et celle de l'ISM sur le seul secteur manufacturier.

Un ralentissement des créations de postes pourrait en effet fournir un argument de poids aux adversaires d'une diminution prochaine des achats d'obligations de la Réserve fédérale.

Parmi les hausses les plus marquantes du début de séance en Europe, le laboratoire pharmaceutique suédois Swedish Orphan Biovitrum (SOBI) bondit de plus de 20% après l'annonce d'une offre de rachat des fonds américains Advent et Aurora qui le valorise à plus de 69 milliards de couronnes (6,8 milliards d'euros).

A la baisse, le courtier CMC Markets chute de 25,6% après avoir revu en baisse sa prévision de bénéfice annuel face à la diminution des volumes de transactions.

A Paris, Lagardère perd 0,92% après la double annonce des dernières heures, d'une part la sortie de Bernard Arnault de la holding Lagardère Capital en échange d'actions du groupe et d'autre part l'entrée des chinois JD.com et JIC au capital de la filiale asiatique de "travel retail". Le titre avait perdu près de 10% sur les deux séances précédentes.

