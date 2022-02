Débuts mitigés en Europe, la baisse du pétrole pèse sur la tendance

© RALPH ORLOWSKI Les principales Bourses européennes évoluent sans tendance claire en début de séance lundi. À Paris, le CAC 40 gagne 0,21% vers 08h45 GMT et à Francfort, le Dax avance de 0,34% mais à Londres, le FTSE 100 cède 0,06%. /Photo d'archives/REUTERS/Ralph Orlowski

À Paris, le CAC 40 gagne 0,21% à 6.965,76 points vers 08h45 GMT et à Francfort, le Dax avance de 0,34% mais à Londres, le FTSE 100 cède 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,27% et le Stoxx 600 de 0,23% alors que le FTSEurofirst 300 recule de 0,1%.

Ils avaient fini dans le rouge vendredi après les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, marqués par des créations de postes bien supérieures aux attentes et une augmentation marquée des salaires, des évolutions susceptibles de justifier des hausses de taux d'intérêt dans les mois à venir.

L'indice Dow Jones a toutefois terminé au-dessus de son plus bas du jour et proche de l'équilibre et le Standard & Poor's 500 comme le Nasdaq en nette hausse, grâce entre autres aux bonds d'Amazon (+13,54%) et Pinterest (+11,18%) après leurs résultats .

Les investisseurs restent toutefois préoccupés par la perspective d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et par celle d'une première hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) dès cette année, évoquée clairement dimanche par Klaas Knot, le gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement du Bund allemand à dix ans est de nouveau en hausse, à 0,209% et son équivalent français, à 0,663%, a atteint son plus haut niveau depuis janvier 2019.

Parallèlement, le marché pétrolier creuse ses pertes, touché par des prises de profit après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2014: le Brent cède 0,61%, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,09%.

Côté actions, le secteur des matières premières (+0,87%) soutient la tendance avec la hausse des cours de l'aluminium (+0,75%) et du nickel (+1,58%); à Paris, la meilleure performance du CAC 40 est pour ArcelorMittal (+1,25%).

Faurecia gagne 2,61% après avoir présenté des prévisions financières à l'horizon 2025 pour le nouvel ensemble formé par le rachat de l'allemand Hella.

En baisse, les exploitants d'Ehpad Orpea et Korian poursuivent leur chute, avec des baisses respectives de 4,06% et 3,24%, toujours pénalisés par les menaces de poursuites judiciaires de familles de résidents pour mauvais traitement.

