Débuts hésitants en Europe, Nestlé brille, Kering et ASML sanctionnés

À Paris, le CAC 40 est pratiquement inchangé à 6.668,10 points vers 07h45 GMT, tout comme le FTSE 100 à Londres, tandis qu'à Francfort, le Dax gagne 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,16%.

Wall Street a fini en nette hausse mardi, tirée entre autres par les valeurs des hautes technologies et de la santé, et l'indice vedette américain Standard & Poor's 500 n'est plus qu'à 0,6% de son record du 2 septembre. À Tokyo, le Nikkei a lui aussi fini dans le vert, avec une progression de 0,14%.

Mais en Europe, la tendance est freinée par le secteur des matières premières (-1,29%) d'une part avec le recul des cours du pétrole et des métaux de base, et d'autre part par les contre-performances de certains grands noms de la cote.

Kering perd ainsi 4,6%, la plus forte baisse du CAC 40, après les ventes inférieures aux attentes de sa marque vedette Gucci au troisième trimestre, la résurgence de l'épidémie de COVID-19 ayant freiné l'activité en Asie.

A Amsterdam, le spécialistes des équipements pour le secteur des semi-conducteurs ASML cède 1,57%, plusieurs analystes jugeant décevantes ses prévisions pour le quatrième trimestre. Dans son sillage, STMicroelectronics abandonne 0,63%.

A l'opposé, Nestlé gagne 3,74% après avoir relevé sa prévision de croissance organique et Vinci s'adjuge 2,44% après un chiffre d'affaire trimestriel supérieur à celui du trimestre correspondant de 2019, avant la crise du coronavirus.

Les investisseurs surveilleront à 09h00 GMT les chiffres définitifs des prix à la consommation dans la zone euro en septembre. Au Royaume-Uni, l'inflation affiche un ralentissement inattendu à 3,1% sur un an en septembre.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)