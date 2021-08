Débuts hésitants en Europe avec les résultats et avant l'inflation US

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CHARLES PLATIAU Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,06% à 07h43 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,15% et à Londres, le FTSE avance de 0,24%. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,06% à 6.824,38 points à 07h43 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,15% et à Londres, le FTSE avance de 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,01%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,08% et le Stoxx 600 cède 0,01%.

Principal rendez-vous du jour, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis sera publié à 12h30 GMT et pourrait alimenter le débat sur la future politique monétaire de la Réserve fédérale.

"Le marché s'attend à ce que les pressions inflationnistes mensuelles s'atténuent, tant pour l'inflation de base que pour l'inflation globale. Cependant, les chiffres de juin avait surpris à la hausse et si la même chose se produit aujourd'hui, cela donnerait un élan supplémentaire aux rendements américains et au dollar car cela suscite des perspectives plus 'hawkish' de la Fed", ont déclaré les analystes de Danske Bank.

En attendant, les investisseurs ont pris connaissance avant l'ouverture de plusieurs résultats d'entreprises, dont ceux de Thyssenkrupp (-6,42%), lanterne rouge du Stoxx 600, après avoir annoncé que la croissance de son activité sidérurgique pourrait être ralentie.

E.On abandonne 1,05% en dépit de la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

L'action Hella, qui a bondi de plus de 10% au total sur les deux dernières séances, recule de 6,19%, deux sources ayant indiqué à Reuters que les acquéreurs potentiels de l'équipementier automobile devraient présenter des offres le valorisant autour de 7 milliards d'euros alors que Bloomberg rapportait lundi le montant de 8 milliards.

A Amsterdam, ABN AMRO s'octroie 3,02%, la banque néerlandaise ayant annoncé la reprise du versement de dividende après un rebond plus important que prévu du bénéfice net au deuxième trimestre.

Le distributeur Ahold Delhaize avance de 1,62% à la faveur d'un résultat d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes.

Coté fusions et acquisitions, le groupe britannique de cybersécurité Avast gagne 3,38%, en tête du Footsie, après l'annonce de son rachat par l'américain NortonLifeLock pour un montant compris entre 8,1 milliards et 8,6 milliards de dollars.

