Début de semaine sans conviction pour les actions européennes

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Regis Duvignau Les principales Bourses européennes évoluent sans grand changement lundi dans les premiers échanges. À Paris, l'indice CAC 40 gagne 0,04% à 07h55 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,03% et à Londres, le FTSE lâche 0,26%. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 0,1% et le FTSEurofirst 300 recule de 0,01%. Le Stoxx 600, qui a enchaîné les records tous les jours la semaine dernière, grappille 0,03%.

Royal Dutch Shell et BP cèdent 0,78% et 1,37% respectivement, plombés par la baisse de plus de 2% des cours du brut en raison des craintes pour la demande avec la résurgence de la pandémie en Asie.

A Paris, TotalEnergies perd 0,49%.

En tête du CAC 40, Atos gagne 2,49% après avoir déjà bondi de 10,9% vendredi en réaction à une information du site financier DealReporter évoquant un intérêt de plusieurs fonds d'investissement pour le groupe.

La société de livraison de repas Deliveroo gagne 7,51%, la plus forte hausse du Stoxx 600, après que son concurrent Delivery Hero (-0,8%) a pris une participation de 5,09% à son capital.

Du côté des notes, Eurofins Scientific gagne 1,77% à 114,74 euros après le relèvement d'objectif de cours de Deutsche Bank de 57 euros à 91 euros tandis que HeidelbergCement (-2,72%) est en queue de peloton du Dax après la dégradation de Barclays à "sous-pondérer", les analystes anticipant un ralentissement de la croissance des bénéfices en raison des pressions inflationnistes.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)