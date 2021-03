Début de séance prudent à Wall Street en attendant Powell et Yellen

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 49,44 points, soit 0,15%, à 32.681,76 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 3.936,85 points.

Le Nasdaq Composite a ouvert pour sa part sur une note stable (+0,01%) à 13.378,91 points.

La prudence domine en attendant les déclarations devant le Congrès de Jerome Powell et de Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, dont les investisseurs attendent d'obtenir des indications sur le rythme économique.

Jerome Powell devrait réaffirmer que l'économie américaine s'est redressée plus rapidement que prévu tout en prévenant que la reprise est loin d'être complète.

Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a quant à lui estimé mardi que la Réserve fédérale pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt dès l'an prochain.

En Bourse, Chevron et Exxon Mobil perdent respectivement 0,97% et 1,50% alors que les cours du pétrole cèdent plus de 4% en raison des craintes pour la demande avec l'évolution des restrictions sanitaires en Europe.

Les sociétés liées au secteur du voyage sont en baisse, comme United Airlines (-1,27%), American Airlines (-1,36%) et Carnival (-1,53%).

Sur un plan macroéconomique, le déficit courant des Etats-Unis a atteint l'an dernier son plus haut niveau depuis 12 ans avec l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les échanges de biens et de services.

(Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)