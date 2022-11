Début de séance hésitant à Wall Street en attendant Powell

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 81,07 points, soit 0,24%, à 33.771,46 et le Standard & Poor's 500 recule de 0,07% à 3.955 alors que le Nasdaq Composite prend 0,25% à 11.011,52.

Jerome Powell doit s'exprimer sur la conjoncture économique, l'inflation et le marché du travail à partir de 18h30 GMT lors d'un débat organisé par la Brookings Institution à Washington. Il pourrait s'agir de sa dernière intervention publique avant la réunion de politique monétaire des 13 et 14 décembre, à l'issue de laquelle la Fed devrait de nouveau relever ses taux.

L'hypothèse d'une hausse de 50 points de base de l'objectif de taux des "fed funds" reste largement privilégiée selon le baromètre en temps réel FedWatch mais aucun responsable de la banque centrale n'a réellement exclu pour l'instant celle d'une nouvelle hausse de 75 points.

Et les indicateurs économiques du jour n'ont pas vraiment permis de préciser le contexte dans lequel la Fed devra trancher: si la croissance du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre a été revue à la hausse, à 2,9% en rythme annualisé, les créations d'emplois dans le secteur privé, à 127.000 en novembre selon l'enquête du cabinet ADP, sont nettement inférieures au consensus.

Ce dernier chiffre n'a fait que brièvement reculer les rendements des bons du Trésor et au moment de l'ouverture de Wall Street, le deux ans, plus sensibles aux anticipations de taux d'intérêt, s'affichait en hausse de près de six points de base à 4,53%.

Aux valeurs, Boeing gagne 1,85%, la meilleure performance du Dow Jones, après la présentation par la présidente de la commission du Commerce du Sénat américain d'un texte qui pourrait accorder au groupe un délai supplémentaire pour modifier ses modèles 737 MAX 7 et 737 MAX 10.

Tesla prend 1,96%, soutenue par les chiffres de la China Merchants Bank International (CMBI) selon lesquels ses ventes en Chine ont pratiquement doublé en novembre, profitant des baisses de prix et des promotions sur ses Model 3 et Model Y.

Biogen s'adjuge 6,21% après la publication de résultats d'un essai clinique d'un traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer montrant un ralentissement de la dégénérescence cognitive.

En baisse, le spécialiste de l'informatique dématérialisée ("cloud") NetApp chute de 8,02%, sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours étant inférieure au consensus.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)