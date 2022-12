Début de séance hésitant à Wall Street, crainte sur l'inflation

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York hésite dans les premiers échanges vendredi, la hausse plus importante qu'attendu des prix à la production aux Etats-Unis ayant refroidi l'espoir des investisseurs d'une détente plus marquée de cette mesure de l'inflation à quelques jours de la réunion de la Réserve fédérale.