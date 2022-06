Début de séance en hausse prudente pour les actions européennes

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance mercredi, profitant de la hausse des valeurs automobiles et bancaires, qui relègue temporairement au second plan les préoccupations liées à l'inflation, à la remontée des taux d'intérêt et à leur impact sur l'économie.