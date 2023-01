Début de séance en baisse en Europe avant le discours de Powell

À Paris, le CAC 40 perd 0,57% à 6.867,91 points vers 08h40 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,34% et à Francfort, le Dax recule de 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,42%, le FTSEurofirst 300 de 0,61% et le Stoxx 600 de 0,61%.

Des déclarations lundi soir de deux responsables de la Fed viennent couper l'herbe sous le pied des marchés européens, qui ont inscrit lundi de nouveaux plus hauts.

En estimant que les taux de la banque centrale américaine devraient rester élevés - supérieur à 5% - pendant une période prolongée, Mary Daly et Raphael Bostic ont ravivé les craintes sur le resserrement monétaire de l'institution.

Après une clôture en ordre dispersé, Wall Street pourrait ouvrir en légère baisse d'après les "futures" sur indices.

Les investisseurs attendent la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis jeudi et la prise de parole prévue ce jour à 14h00 GMT du président de la Fed qui devrait, selon des analystes, réclamer davantage de temps pour déterminer si l'inflation est désormais maîtrisée aux Etats-Unis.

"Les contrats à terme sur actions américaines sont dans le négatif ce matin, car le roi de la déception du marché, le président de la Fed Jerome Powell, s'exprimera lors d'un événement à Stockholm, et il ne sabrera probablement pas le champagne juste parce que les salaires ont augmenté moins que prévu en décembre, surtout quand on pense que l'économie américaine a créé le quasi record de 4,5 millions d'emplois l'année dernière et que le taux de chômage est tombé à 3,5%", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

Aux valeurs, Spie perd 4,92%. Le groupe a annoncé le lancement d'une émission d'Ornane pour un montant nominal de 400 millions d'euros.

EssilorLuxottica cède 3,01% après l'abaissement de recommandation de RBC à "sous-performance" et Valeo 2,18% après la dégradation de Goldman Sachs à "neutre".

En hausse, Renault s'octroie 1,14%. Le constructeur automobile a annoncé la signature avec PUNCH Torino d'un partenariat stratégique sur les moteurs diesel à faibles émissions.

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)