Début de séance dans le rouge en Europe

À Paris, le CAC 40 perd 1,43% à 5.947,10 points vers 07h45 GMT, aucune des valeurs qui le composent n'échappant à la baisse. A Londres, le FTSE 100 cède 0,81% et à Francfort, le Dax abandonne 1,25%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,84% et le Stoxx 600 de 0,93%.

Les contrats à terme sur les principaux indices boursiers américains préfigurent quant à eux un repli de Wall Street à deux jours de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis et trois jours du début des publications de résultats dans le secteur bancaire.

En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a perdu 1,27% après l'annonce de restrictions sanitaires dans plusieurs villes du pays, de la fermeture de tous les casinos à Macao et de l'identification d'un nouveau variant du coronavirus responsable du COVID-19.

En Europe, l'arrêt pour dix jours du gazoduc Nord Stream 1 pour des opérations de maintenance fait craindre un arrêt prolongé des livraisons de gaz russe avec des conséquences difficiles à évaluer sur l'activité économique.

Ce contexte favorise la baisse des cours du pétrole (le Brent perd 1,29%) et des métaux de base (-0,98% pour le cuivre).

Le secteur européen des matières premières est le plus affecté, avec un repli de 2,52% pour son indice Stoxx. À Londres, les géants miniers Anglo American et Rio Tinto cèdent respectivement 4,13% et 1,62% tandis qu'à Paris, Eramet perd 3,19% et ArcelorMittal 3,29%.

Les valeurs du luxe, exposées au marché chinois, sont elles aussi affectées: LVMH recule de 2,7%, Kering de 2,32%.

Parmi les rares hausses marquées du début de séance, EDF gagne 2,11% à 9,69 euros après le relèvement de la recommandation de JPMorgan à "surpondérer" avec un objectif de cours de 12 euros, lié au projet de renationalisation du groupe.

(Rédigé par Marc Angrand)