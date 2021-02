De quelle transition énergétique EDF doit-il être le champion ?

La régulation Arenh a bon dos. Ce mécanisme d’accès réglementé à l’électricité nucléaire historique serait la source de tous les maux d’EDF, de la dette qui l’empêche d’investir dans son parc nucléaire aux freins à son développement à l’international. Bruxelles demande une nette séparation de la production nucléaire et des activités concurrentielles d'EDF, une injonction à laquelle tente de répondre le projet Hercule. Sans réforme, EDF risque le "déclassement" et de devenir un "énergéticien de seconde zone", assure son PDG Jean-Bernard Lévy. Et EDF ne pourrait pas devenir le champion mondial de la transition énergétique dont rêve le gouvernement français.