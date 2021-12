De nouveaux foyers de grippe aviaire détectés en France

Le H5N1 est de retour. 29 pays européens ont déclaré des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène, dont les premiers signes ont été recensés, cette année, au mois d’août. Parmi les pays les plus touchés figure la République tchèque, où 100 000 poules ont été abattues cette semaine - 48 foyers ont été dénombrés dans le pays au cours de la seule année 2021. En France, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dénombrait, à la date du 27 décembre, 23 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 15 cas en faune sauvage et 3 cas en basse-cours.