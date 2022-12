De la vaisselle réutilisable dans les trains allemands

A compter de janvier 2023, Deutsche Bahn met en œuvre « la transition écologique » dans son offre de restauration dans ses trains de grande ligne. Les usagers du chemin de fer allemand pourront « choisir de la porcelaine et du verre de haute qualité comme option pour leurs nourriture et boissons en voiture-bar ». Sans majoration de prix, verres, assiettes ou bols « réutilisables » seront « gratuits, sans consigne, et disponibles à la demande pour toutes les commandes », précise l’opérateur ferroviaire. Deutsche Bahn applique ainsi la nouvelle règlementation européenne qui impose aux restaurants et cafés de proposer leurs produits à emporter dans des contenants réutilisables. Les emballages à usage unique seront toujours disponibles. Le plus gros consommateur d'énergie en Allemagne s'est fixé pour objectif de devenir « neutre en carbone » en 2040.