De la ouate de chanvre pour les colis d'e-commerce

Les alternatives aux produits à base de plastique sont légion dans le calage : papier, carton, biomatériaux… Cavac biomatériaux propose pour sa part Ouatbox chanvre, un mélange de fibres végétales issues de chanvre et de lin, cultivées en Vendée par les agriculteurs affiliés à sa coopérative, ainsi que du coton et de la laine provenant de matières recyclées. L’ensemble, qui se présente sous la forme d’une ouate expansive, est destiné à combler le vide dans les colis pour bloquer et protéger les produits durant le transport. La filiale de Cavac s’adresse en particulier au marché de l'e-commerce, en plein essor.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]