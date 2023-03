De la grippe à la maladie de Lyme, la fièvre de Pfizer dans le développement de vaccins

La pandémie de Covid-19 a changé la donne pour la division vaccins de Pfizer. Le Comirnaty, développé avec BioNTech, a remis Pfizer sur le trône de la pharmacie mondiale. En 2022, ce seul vaccin a généré 37,8 milliards de dollars (un peu plus de 35 milliards d’euros) de ventes pour le laboratoire américain, sur un chiffre d’affaires total de 100,3 milliards de dollars (93,5 milliards d’euros). Pfizer ne détaille plus les revenus de sa division vaccins. En 2019, avant la pandémie, le chiffre d’affaires était de l’ordre de 6,5 milliards de dollars (6 milliards d’euros). En 2022, hors Comirnaty, les revenus liés aux autres vaccins se portaient aux alentours de 7 milliards de dollars (6,5 milliards d’euros environ), selon les données relevées dans le dernier rapport annuel. Le laboratoire américain ne donne pas non plus de perspective financière pour ses vaccins. En revanche, le pipeline regorge de projets, dont certains pourraient aboutir très vite. Une petite dizaine de mises sur le marché est prévue jusqu’en 2025-2026.

Pfizer mobilisé sur le VRS et la bronchiolite

