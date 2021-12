De la DGSE à la cybersécurité, le parcours d'Éléna Poincet, directrice générale de Tehtris

« Pour diriger une boîte dont les concurrents sont des Américains et des Israéliens aux moyens colossaux, il faut de l’énergie, de la conviction et de la force ; c’est le “qui ose gagne”, un état d’esprit que j’ai depuis que je suis petite. » Le parcours d’Éléna Poincet, 56 ans, résonne avec ses mots. Son bac D en poche, cette Vendéenne, fille de militaire, s’engage dans l’armée, qu’elle associe au « voyage », à « l’engagement » et au « dynamisme ».