De la 20000 à la 200K

Le point mort entre le numérique et la flexo se décale toujours plus vers la droite, ce qui veut dire en d’autres termes que le « digital », auparavant limité aux petites séries, devient toujours plus intéressant pour les moyennes séries. Eli Mahal, directeur marketing de HP Indigo, s'était confié à Emballages Magazine pour évoquer cette tendance… Avec le lancement de la 200K, sa dernière presse numérique pour l’impression d’emballages souples, qui représente aussi la cinquième génération de machines qu'il dédie à ce segment, le constructeur israélo-américain se pose clairement comme objectif d’aller chasser sur les terres de la flexographie.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]