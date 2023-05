De l’emballage sur Plant Based Summit

Organisé par Infopro Digital, l’éditeur notamment d’Emballages Magazine, Plant Based Summit (PBS) se tient, pour sa septième édition, du 13 au 15 juin 2023, à Lille (Nord). Le congrès dédié aux matériaux issus de ressources biosourcées s’inscrit dans un calendrier particulièrement tendu pour la plasturgie avec, notamment, à la fin du mois du mai, le rendez-vous parisien du traité mondial de l’Organisation des Nations unies (ONU) sur la pollution plastique. C’est dans ce contexte qu’Emballages Magazine anime la table ronde intitulée « Sustainable packaging » dédiée aux emballages. Y participent Orianne Broussard (Citeo), Stefano Facco (Novamont), Laurent Lenglet (Centre technique du papier), Arnaud Leroy (Sphere) et Frédéric van Gansberghe (Futerro).

Acide polylactique

Pour le directeur général de Futerro, un spécialiste mondial de l’acide polylactique (PLA), un polyester actuellement issu de ressources végétales – canne à sucre, blé ou maïs… – plus facile à recycler que le polyéthylène téréphtalate (PET), l’Union européenne est tout simplement en train de rater la bascule historique des ressources fossiles vers les renouvelables. Un virage amorcé par les États-Unis dans le cadre de la décarbonation de ses activités… Pour Frédéric van Gansberghe, le constat est simple et direct : lutter contre la pollution est une absolue nécessité, mais vouloir éradiquer les plastiques constitue à la fois une illusion et une aberration. En France, le PLA fait partie des matériaux interdits en 2025, car, à date, sans filière de tri, de collecte et de recyclage. Porteur d’un projet d’investissement de 500 millions d’euros, Futerro pourrait ainsi choisir les États-Unis au détriment de la France.