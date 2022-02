De l’électricité dans l’Air

Le constructeur automobile Lucid Motors a mis en vente les premiers modèles de sa nouvelle berline électrique haut de gamme Air, qui se positionne comme une future grande rivale de Tesla.

©Lucid Motors

La marque californienne, qui a démarré sa production en 2021, a confié à Plastic Omnium la conception et la production de plusieurs pièces extérieures de carrosserie.

©Lucid Motors

Cette collaboration, entamée il y a cinq ans, concerne les pièces avant et arrière du bolide de luxe, les bas de caisse et l’ouvrant de coffre.

©Lucid Motors

Pour rester fidèle au design fluide et épuré du modèle Air, Plastic Omnium a créé des pièces sans jonctions visibles et proposé un ouvrant de coffre en composite, le plus grand du marché.

©Lucid Motors

Les pièces en composites contribuent à l’allègement du véhicule et favorisent ainsi sa plus grande autonomie. Les pièces extérieures sont produites dans les usines de Plastic Omnium à Silao et Ramos, au Mexique, pour être livrées à Lucid sur son site de Casa Grande, en Arizona.