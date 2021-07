De fortes pluies causent inondations et chaos dans les transports à Zurich

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ARND WIEGMANN Des sections du réseau de bus et de tram zurichois ont été interrompues en raison de la chute d’arbres bloquant les lignes, et l'inondation de certaines rues. /Photo prise le 13 juillet 2021/REUTERS/Arnd Wiegmann

Plus de quatre centimètres de pluie sont tombés sur la ville au cours de la nuit et plus de trois centimètres en dix minutes dans le village de Waldegg, à la sortie de la ville.

Des sections du réseau de bus et de tram zurichois ont été interrompues en raison de la chute d’arbres bloquant les lignes, et l'inondation de certaines rues.

Les autorités de la ville n’ont pas donné de détails sur de potentiels blessés ou décès.

