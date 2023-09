De fausses pièces de rechange retrouvées dans des Airbus A320 et des Boeing 737

Le très surveillé marché des pièces aéronautiques est victime d’une escroquerie, dont il reste à déterminer l’ampleur et les conséquences en termes de sécurité aérienne. Des fausses pièces de rechange ont été retrouvés dans des moteurs CFM56, équipant les Airbus A320 et les Boeing 737, a révélé l’agence Bloomberg jeudi 31 août. Le système propulsif, produit par le français Safran et l’américain General Electric – au sein de leur société commune CFM International – est de loin le plus vendu dans le monde, avec plus de 33 000 exemplaires livrés.

[...]