La BCE a entamé la réduction de son soutien exceptionnel à l'économie mais le niveau record de l'indice des prix à la consommation et la remontée des anticipations d'inflation à long terme incitent de plus en plus de membres de la BCE à préconiser l'arrêt plus rapide des instruments non-conventionnels de politique monétaire.

Le niveau de l'inflation est la principale justification à des hausses de taux, de récentes enquêtes suggérant que les anticipations d'inflation sont "de moins en moins" ancrées autour de l'objectif de 2% de la BCE.

Des hausses de taux pourraient également soutenir l'euro face au dollar, la faiblesse de la monnaie unique favorise l'inflation importée.

(Francesco Canepa; version française Nicolas Delame)