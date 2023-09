De Cos (BCE) estime que les taux actuels ramèneront l'inflation à 2%

"Sur la base des informations disponibles aujourd'hui et en utilisant une série d'outils analytiques, nous pouvons dire que le niveau des taux d'intérêt que nous avons atteint, s'il est maintenu pendant une période suffisamment longue, est globalement compatible avec la réalisation de notre objectif d'inflation à moyen terme", a déclaré Pablo Hernandez de Cos au quotidien financier allemand Börsen-Zeitung.

"Au vu des informations dont nous disposons aujourd'hui, nous ne pouvons certainement pas exclure des baisses de taux. Mais je ne veux pas et ne peux pas non plus les confirmer", a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la banque centrale espagnole a également déclaré que la BCE "devrait être très prudente" quant à l'arrêt total de son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP) et qu'elle ne devrait pas envisager de vendre ses titres obligataires.

Le gouverneur a ajouté ne pas voir de bénéfices "évidents" à augmenter les réserves obligatoires des banques européennes.

(Rédigé par Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)