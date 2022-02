Day by Day accélère le déploiement de son concept Grand Marché vrac

© Day by day

Si le marché du vrac est impacté par la crise sanitaire, Didier Onraita et David Sutrat, les fondateurs de l’enseigne Day by Day, anticipent la sortie de ce trou d’air avec le format de magasin Grand marché vrac. « Il correspond clairement à une réelle attente des consommateurs vivant en périphérie de métropole », analyse David Sutrat. Après deux lancements réussis à Rennes (Ille-et-Vilaine) puis Maurepas (Yvelines), My Retail Box, l’opérateur du réseau, a donc défini un plan de développement sur quatre ans en France et à l’étranger. Une vingtaine de ces magasins devraient ainsi être ouverts d’ici à 2026. En 2022, ce sera à Lille (Nord), Toulouse (Haute-Garonne) et Grenoble (Isère). L’ambition est de s’implanter ensuite près de grandes agglomérations telles que Bordeaux (Gironde), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Metz (Moselle), Lyon (Rhône), Montpellier (Hérault), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Nantes (Loire-Atlantique), Strasbourg (Bas-Rhin)…, ainsi qu’en Belgique mais aussi outre-Atlantique. A cette fin, My Retail Box a créé à Montréal (Canada) la filiale Bulk Factory Canada et une première ouverture est prévue en mai 2022 sous l’enseigne « Jour après jour – Grand marché vrac » – uniquement pour la partie francophone du pays – dans la capitale économique du Québec.

Une levée de 2 millions d'euros

Pour accompagner ce développement, l’entreprise a levé deux millions d’euros. L’apport a été réalisé par Amundi finance & solidarité, qui est présent au capital de My Retail Box depuis 2019. Bulk Factory, la filiale en charge du déploiement de cette nouvelle enseigne, dispose ainsi des ressources nécessaires, tout en s’appuyant sur les moyens et le savoir-faire de sa maison mère, qui a déjà implanté 78 magasins Day by Day – Mon épicerie en vrac en France, en Belgique et au Luxembourg.

quantité à la demande et sans emballage superflu

Le format Grand marché vrac correspond à des surfaces 300 à 400 m² pour le commerce – contre 60 à 80 m² pour les épiceries de centre-ville – et 100 à 150 m² pour la réserve, qui proposent quelque 2000 références. Il réunit sous le même toit, dans un esprit « place du village », des commerçants issus du terroir local. Dans une charte commune, ils s’engagent à « rendre la consommation responsable accessible à tous, (…) mettre en place des méthodes favorisant la réduction du gaspillage alimentaire, instaurer des actions en faveur de la réduction des déchets d’emballage tout au long de la filière et permettre pour tous les produits l’usage de contenants réemployables ». « Les consommateurs peuvent y faire leurs courses du quotidien en quantité à la demande et sans emballage superflu, sur un mode plus local, plus frais, plus vrac », explique David Sutrat.