David Vandersnickt prend les rênes d’Ifco Systems en France

Du nouveau chez Ifco Systems France. La filiale du leader mondial de la location-gestion de bacs réutilisables en plastique sera désormais dirigée par David Vandersnickt. Il succède à Pierre-Olivier Blanchard. D’origine belge, diplômé de l’Université d’Anvers où il a décroché un master en ingénierie commerciale, ce spécialiste de la finance a passé, pour ainsi dire, toute sa carrière dans l’univers du pooling d’abord chez Chep, qui est spécialisé dans la location de palettes, où il a gravi de multiples échelons au cours de ses onze ans d’expérience jusqu’à se hisser au poste de directeur commerce et finance, puis chez Ifco où il a passé la dernière année en tant que consultant stratégique sur les questions de finance, commerce et prix. Rattaché à Francesca Amadei, vice-président pour l’Europe du Sud d’Ifco Systems, il prendra ses fonctions à partir du 1er mars prochain et sera basé à Lyon. « Ifco se trouve à un moment charnière de son histoire, prêt à renforcer son service avec des solutions digitales innovantes et à étendre la puissance de son système de partage et de réutilisation au-delà de ses clients du secteur des fruits et légumes. » a indiqué Francesca Amadei lors de son intronisation.

Présent dans 50 pays, Ifco est le leader mondial de la location de bacs en plastique réutilisables pour produits frais : fruits et légumes, viande, volaille, œufs, marée, produits de boulangerie. L’entreprise exploite un parc de 325 millions d’emballages pour 1,9 milliard d'expéditions par an.