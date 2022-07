Dassault Systèmes relève ses objectifs annuels après un deuxième trimestre supérieur aux attentes

(Reuters) - Dassault Systèmes a relevé mardi ses prévisions annuelles après avoir affiché un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes des analystes, grâce à son activité industrielle.

L'éditeur de logiciels prévoit désormais de réaliser un chiffre d'affaires pour 2022 compris entre 5,49 et 5,54 milliards d'euros, et un bénéfice par action compris entre 1,08 et 1,10 euro.

Il avait précédemment visé un chiffre d'affaires annuel de 5,36 milliards à 5,41 milliards d'euros et un bénéfice par action de 1,04 euro à 1,06 euro.

La société a fait état d'un bond de 11% de son chiffre d'affaires à 1,38 milliard d'euros à taux de change constants pour la période avril-juin, dépassant les prévisions de 1,33 milliard d'euros d'un sondage fourni par la société.

"Nous avons démontré la résilience de notre stratégie dans un contexte macroéconomique et géopolitique difficile, avec les effets négatifs de la situation Russie et des confinements en Chine", a déclaré le directeur des opérations Pascal Daloz dans un communiqué.

La société a déclaré que l'activité industrielle était l'un des principaux moteurs de la croissance, les marques Catia, Enovia et Delmia affichant toutes une croissance à deux chiffres. L'unité médicale du groupe, Medidata, a également maintenu sa forte croissance, a indiqué le groupe.

(Reportage Jagoda Darlak et Federica Mileo à Gdansk ; version française Elena Vardon)