Dassault: Bénéfice en hausse au S1, porté par les livraisons militaires

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © REGIS DUVIGNAU Dassault Aviation a fait état jeudi d'une augmentation des prises de commandes et d'une croissance de ses revenus au premier semestre, la solidité des livraisons dans le secteur de la défense ayant compensé le recul de ses ventes dans l'aviation d'affaires. /Photo d'archives/REUTERS/Regis Duvignau

Le groupe français, fabricant des Rafale et des Falcon, a publié un résultat opérationnel ajusté de 175 millions d'euros sur la période janvier-juin, contre 55 millions d'euros à la même période l'an dernier, alors que son chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 3,1 milliards d'euros contre 2,6 milliards d'euros un an plus tôt.

Dans un communiqué, Dassault Aviation a noté "des signes encourageants d'amélioration" du marché de l'aviation d'affaires, notamment aux Etats-Unis, tout en soulignant "la persistance des tensions sur les prix". "Le marché d'occasion est actif", a-t-il ajouté.

Au cours du premier semestre, le groupe a livré six Falcon et enregistré 25 prises de commandes. Sur la même période l'an dernier, il avait livré 16 Falcon et enregistré cinq prises de commandes.

Dassault Aviation a par ailleurs indiqué avoir livré 13 Rafale à l'export, en Inde et au Qatar.

Les objectifs pour 2021 demeurent inchangés, a fait savoir l'entreprise. "Nous prévoyons la livraison de 25 Rafale neufs et de 25 Falcon neufs et un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'an dernier", est-il écrit dans le communiqué.

(Reportage Tim Hpeher; version française Jean Terzian)