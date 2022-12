Dassault Aviation officialise son accord avec Airbus sur le futur avion de combat européen

L’horizon se dégage enfin pour le Scaf, le futur avion de combat européen financé par l’Allemagne, la France et l’Espagne. Après plus d’un an d’âpres négociations, Dassault Aviation affirme avoir enfin trouvé un accord avec son principal partenaire sur ce programme, le groupe Airbus. «Alors, oui, aujourd'hui c'est fait. Nous avons un accord avec Airbus. Tous les blocages ont été levés. Nous allons pouvoir entrer dans l'exécution de la nouvelle phase d'études, dite 1B, qui doit préparer le développement d'un démonstrateur, qui devrait voler vers 2029», révèle le 1er décembre Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, dans une interview accordée au Figaro - le groupe Dassault étant propriétaire du quotidien.

Tous les indicateurs semblent donc au vert pour la poursuite du programme. Le 18 novembre, les Etats français et allemand s’étaient déjà félicités de leur coopération dans ce programme d’armement. Berlin soulignait qu’elle s’inscrivait dans «une démarche de coopération d’égal à égal», tandis que Paris estimait que «l'accord politique sur le Scaf était un grand pas en avant».

Un programme à 100 milliards d'euros

