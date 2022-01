Dassault Aviation annonce 49 commandes de Rafale et 51 de Falcon en 2021

© Denis Balibouse Dassault Aviation a annoncé jeudi avoir reçu en 2021 49 commandes de son avion de combat Rafale et 51 pour son avion d'affaires Falcon. /Photo d'archives/REUTERS/Denis Balibouse

Dassault en reconquête. Après une année 2020 plutôt morose, crise sanitaire oblige, le constructeur français est reparti à l'attaque en 2021. 49 nouvelles commandes de l'avion de chasse Rafale ont été enregistrées (2020 avait été une année blanche), dont 37 sont destinés à des clients étrangers, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'intérêt pour l'avion d'affaires Falcon redécolle : 51 exemplaires ont été commandés en 2021, contre 15 seulement en 2020. Au 31 décembre 2021, le carnet de commandes s'établit désormais à 55 Falcon (contre 34 un an plus tôt) et 86 Rafale (62 fin 2020). L'usine de Mérignac (Gironde) dispose d'une visibilité sur dix ans et va même devoir travailler à l'augmentation des cadences de production.

Des livraisons de Falcon en baisse

Par ailleurs, toujours en 2021, 30 Falcon et 25 Rafale à l'export ont été livrés par le groupe. Des chiffres en ligne avec les prévisions de l'entreprise, même si cela représente quatre Falcon de moins que l'année précédente.

2022 s'annonce d'ores et déjà comme une bonne année pour l'entreprise française. Dassault pourra compter sur les 80 appareils destinés aux Emirats Arabes Unis, avec lesquels Dassault Aviation a signé un contrat en fin d'année.

Avec Reuters (Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)